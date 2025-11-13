ヤクルトの育成ドラフト1位・小宮悠瞳（ゆめ）投手（18＝川崎総合科学）が、神奈川県横浜市のホテルで交渉し支度金300万円、年俸290万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は「015」。しなやかな腕の振りが売り物の最速143キロの左腕は「人生に1回あるかないかのことなので凄く緊張した。1年でも早く支配下に上がって（背番号を）2桁にしたい」と意気込んだ。

それでも、3桁の背番号「015」に「偶然、いい番号です」とも。実は母・亜砂さん（40）の誕生日が5月15日で愛着を感じていた。その母への思いを込め「感情豊かで、すごく涙もろい母親なんですけど、公式戦で母親を泣かせるぐらいの活躍ができたらなと思います」と話した。

高校では建設工学科でコースは都市システム。幼いころから測量に興味があって、この学科に進んだ。「実習は校内で測量をしたり、木工で橋を建設したり。実験もいっぱいした」。その経験から描くプロの設計図は「1年目はしっかり体作りをして、2年目から本格的に支配下を目指したい。将来的には最多奪三振と最多勝のタイトルを獲りたい」と明確だ。建築も土台が重要だけに1年目は「しっかり身体を作って土台を築きたい」と力を込めた。