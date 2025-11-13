将棋の最高棋戦・第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が１２日から京都市の京都競馬場で行われ、１３日午後６時３７分、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）が１３８手で挑戦者の佐々木勇気八段（３１）に勝利した。

開幕４連勝で５連覇を達成し、史上３人目となる「永世竜王」の資格を獲得した。２０２４年の永世棋聖、永世王位に続く三つ目の永世称号獲得で「永世三冠」となった。

２３歳３か月での永世三冠達成は、羽生善治九段（５５）が１９９６年９月に２５歳１１か月で獲得した記録を２９年ぶりに大きく更新した。

今シリーズは全局を通して藤井竜王の隙のない指し回しが光った。１０月２８日には、王座戦五番勝負第５局で伊藤匠叡王（２３）に敗れ六冠に後退。それでも、その後の第３局、第４局も影響を感じさせない鋭さを見せた。

永世称号は、現役引退後に名乗ることが原則の名誉称号で、連続５期や通算１０期などタイトルごとに条件がある。永世竜王は連続５期または通算７期保持することが条件で、渡辺明九段（４１）が２００８年に初めて獲得した。１７年には羽生九段が獲得し、永世七冠を達成した。