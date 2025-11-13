King＆Princeが13日、都内で大手町・丸の内・有楽町で開催されるホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025『Disney JOYFUL MOMENTS』」の、ミッキー＆フレンズをテーマとしたモニュメント「Celebration Tree ＜Mickey ＆ Friends＞」の点灯式に登場した。

永瀬廉と盒恭た諭26）は、白を基調とした華やかなスタイルで登場。会場のエスカレーターに乗って姿を見せ、居合わせた客からは黄色い大歓声が飛んだ。丸の内という場所の印象について、永瀬は「プライベートでもお仕事でも来たことがあります。皇居があったりして洗練された場所」と語った。盒兇癲嵒饌罎旅膣屬篏わった後にお買い物やご飯に来たり。青春を過ごした場所が近かったので、丸の内は背伸びしてでも行ってみたかった場所」と懐かしんだ。

今年、ミッキーの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をリリース。ミッキーとベストフレンドとして親交を深めている。永瀬は「いまだに夢だったんじゃないかなと。世界に通ずるスーパースターが自分たちのコンサートにも来てくれた現実がうれしくて。また来てくれたら良いな」とリクエスト。盒兇蓮屮潺奪ーが自分たちの音楽でパフォーマンスしてくれていることに感動しました。何回生まれ変わってもこんなことないだろうと。今回の人生最高！って思いました」と今でも興奮冷めやらず。

8月のKing＆Princeのライブにもミッキーが出演したが、ファンのリアクションもひときわだったといい、永瀬は「嫉妬しますね」と笑った。

点灯式ではかけ声に合わせて2人で、点灯ボタンを押した。黄金のクリスマスツリーの様にオブジェが輝き、盒兇蓮屬瓩舛磴ちゃ興奮しますね。とにかくキレイ」と感嘆。永瀬は「星が瞬いているかのような。心のなしかミッキー達も表情が柔らかくなりましたね」と和んでいた。