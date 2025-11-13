「お金持ちが多そう」と思う神奈川県の市ランキング！ 2位「鎌倉市」を抑えた1位は？【2025年調査】
街を歩いていると、「この街にはお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 整った街並みや落ち着いた住宅街、高級感のあるお店など、さまざまな要素から“豊かさ”を感じる瞬間があります。では、多くの人が思い浮かべる“お金持ちの街”とは、どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、神奈川県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「歴史ある街並みや自然に囲まれた環境が魅力で、リゾートや別荘地としてのイメージがあるから」（30代男性／富山県）、「歴史的建造物も多々あるし、広い敷地の邸宅もあるから」（40代女性／長崎県）、「歴史のある町で雰囲気も非常によく、交通の便もいいので、古くからの住民もお金を持っていそうだが、新規でお金持ちが引っ越してくる感じもありそう」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「みなとみらいなど高層マンションが多くあり、都心へのアクセスもいいから」（40代女性／神奈川県）、「家賃や物価が高そうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「タワーマンションに住んでいそう」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：鎌倉市／62票歴史的な寺社仏閣が多く、古都としての趣を色濃く残す観光地として国内外に知られています。海岸線にも近く、海と山の両方の自然に恵まれた風光明媚な場所です。都心へのアクセスが良い場所にありながら、落ち着いた住環境が保たれているため、特に邸宅が多く建ち並ぶエリアには、文化的な富裕層が多く住んでいるというイメージが根付いていると考えられます。
1位：横浜市／169票神奈川県の県庁所在地であり、政令指定都市です。港町として発展し、異国情緒あふれる風景や、みなとみらいなどの近代的な都市景観が特徴。人口が多く、商業施設やオフィスが集積した中心地としての活気と、山手などの歴史ある高級住宅街のイメージが重なり、「お金持ちが多そう」という印象を持つ人が圧倒的に多いようです。
