県内5例目となる『緊急銃猟』が実施されました。

13日午前、五泉市の住宅裏にある柿の木でクマ1頭が目撃されました。人の生活圏内であることから、市は『緊急銃猟』を判断し駆除しました。



■白井希咲記者

「クマは木の上で柿を食べているところを目撃され、下におりたところを一発撃たれ林の方に逃げていき、その中で駆除されたということです。」



午前10時ごろ、五泉市小搦の住宅の裏にある柿の木に約70cmのクマが登っているのが目撃されました。クマは2時間半以上居座り、五泉市は午後1時前に人の生活圏内で危険な状況と判断、周辺の安全確保を行ったあと『緊急銃猟』を実施しました。



■近くの住民

「銃の音が聞こえた。パンパンパ―ンていう音。もう(クマが)出てこないといいが、また出てくる可能性もあるので怖い。」



同じ個体かは分かっていませんが、この地区では11日からクマの目撃がありました。



■近くの住民

「今日で(クマが目撃されて)3日目。ほっとした。畑にも安心して出かけられる。」



『緊急銃猟』の実施は県内5例目です。