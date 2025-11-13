¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢°éÀ®¥É¥é5ÎëÌÚµ®Âç¤¬Áá¤¯¤â½©µ¨Îý½¬»²²Ã¡¡Ä¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Î»ñ¼ÁÈë¤á¤ë24ºÐ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½©µ¨Îý½¬¡Ê13Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖCLUB¡¡REBASE¡×¤ÎÎëÌÚµ®Âç³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢ÆþÃÄÁ°¤Ë°ìÂÁá¤¯Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Æ£ÂôÀ¶Î®¹â¤«¤éÉÙ»ÎÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖCLUB¡¡REBASE¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÈë¤á¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ê¤É¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¡¢ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤Î11Æü¤«¤é½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆü¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¸å¡¢¼éÈ÷¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¢¥Ã¥×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È½éÆü¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÂÎ¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢1Æü¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£¸µµ¤¤À¤±¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤Àµ»½Ñ¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡½©µ¨Îý½¬ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë14Æü¤Þ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë