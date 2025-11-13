¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ä¤ó¡×¿·ÌÚÍ¥»Òà²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°á¡Ä¥¥¹¤Þ¤Ç⁉¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë!¡×¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤ËË¬¤ì¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡¡YouTube¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤òºÆË¬¤·¤¿¤È¤·¡Ö"¤¢¤é¤¤¢¤ë¤"¤ÇË¬¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë"sherehapi"¤µ¤ó♡Âç¤¤Ê²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤³Ã£¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤ë¹¬¤»¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£♡¡×¤È¾Ò²ð¡£¸¤¤¿¤Á¤ò¥Ï¥°¤·¤¿¤ê3É¤¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤ê¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ëµº¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆ°Êª¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ìþ¤ä¤·¤ÎÅê¹Æ¡×¡Ö¥·¥Ã¥Á¥ã¥«¥á¥Ã¥Á¥ã¥«¤Î¿Þ¡Ä¥Û¥Î¥Ü¥Î¡×¡Ö¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ç¹¬¤»¤Í!¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë!¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ä¤ó¡×¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£