¡ÖËÍ¤é¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤È¸À¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡×Ivy to Fraudulent Game»û¸ýÀëÌÀ¤¬¸ì¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡Ú11·î16ÆüÊ¡²¬¡¦Queblick¤Ç¥é¥¤¥Ö¡Û
¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉIvy to Fraudulent Game¤¬¡¢·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢6ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖIvy to Fraudulent Game¡×¤ò8·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¡¡½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ëÈ×¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤ÎÁ´¹ñ19ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬»Ô¤ÎQueblick¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»û¸ýÀëÌÀ(Vo, G)¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
15¼þÇ¯¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à
¡¡2023Ç¯°ÊÍè¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿6th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ç¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ä¤³¤Î15Ç¯¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£10Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÁ´¤Æ¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬º£¤ÎËÍ¤é¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅçÍ³Ìé(Dr.)¤À¤¬¡¢»û¸ý¤â³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÊ¡Åç¤«¤é¤Ï(»ì¤¬)¤¤ì¤¤²á¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¹¥¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÏàÅò½®á¤Èà·²ÇÏá
¡¡¤½¤ó¤Ê³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ëà¤³¤À¤ï¤êá¤ò»ý¤Ä»û¸ý¤ÎÆü¾ï¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡ÖàÅò½®á¤Ë¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âË»¤·¤¯¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËàÅò½®á¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿ÈÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â¡×¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¤¬¡¢¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¤Ï»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢·²ÇÏ¤Ï½»¤à¾ì½ê¡£Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¾ì½ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸½ºß¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ£°ì¡¢·²ÇÏ¸©ºß½»¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥é¥¹¥ÈÄ¾Á°¤ËÊ¡²¬¤Ø
¡¡Èà¤é¤Ï¸½ºß¡ÖIvy to Fraudulent Game 15th Anniversary- BATTLES tour 2025 -¡×¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£Ê¡²¬¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬½Ï¤·¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì(12·î12Æü¡¡Åìµþ¡¦Spotify O-EAST)¤ÎÄ¾Á°¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÖÊ¡²¬¤ÏÂç¹¥¤¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£¶õ¹Á¤«¤éÅÔ¿´¤¬¶á¤¤¤·¡¢¾¯¤·¤¤¤±¤Ð¼«Á³¤â¤¢¤ë¡£ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤ÍàÅí¸»¶¿á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í(¾Ð)¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë½Ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2010Ç¯10·î¤Ë·²ÇÏ¸©¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢»û¸ýÀëÌÀ(Vo, G)¡¢¥«¥ï¥¤¥ê¥ç¥¦¥¿¥í¥¦(B,Cho)¡¢Ê¡ÅçÍ³Ìé(Dr, Cho)¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ï¡ÖIvy=¿¢Êª¤ÎÄÕ¤Î°Õ¤Ç¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¿¤ÓÀ®Ä¹¤·¤Æ¹Ô¤¯ÄÕ¤Î¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤ä¥Ð¥ó¥É¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Fraudulent Game=¥¤¥«¥µ¥ÞÅª¤Ê°Õ¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚLIVE¡Û
Ivy to Fraudulent Game 15th Anniversary- BATTLES tour 2025 -
11/14(¶â)¡Ú¹Åç¡ÛSIX ONE Live STAR
11/16(Æü)¡ÚÊ¡²¬¡ÛQueblick
12/12(¶â)¡ÚÅìµþ¡ÛSpotify O-EAST
TICKET
Á°Çä \4,300(ÀÇ¹þ/DÂåÊÌ)
³Ø³äÁ°Çä¤ê¡ï3,300(ÀÇ¹þ/DÂåÊÌ)