「くちゃくちゃと」何かを食べているクマ、近くにはニシキゴイを食べたとみられる跡【新潟･小千谷市】
クマが目撃されたのは、小千谷市南荷頃の養鯉池。
■入澤芽生記者
「昨日午後4時半ごろ、あちらの木のあたりでクマが目撃されました。近くにはクマがニシキゴイを食べたとみられる跡が残されています。」
12日午後4時30分ごろ、何かを食べているクマを養鯉業者が発見しました。
■クマを目撃した養鯉業者
「吊り網があげられていて引きちぎられて魚が散乱していたので、イノシシじゃないしクマかなっていう感じだった。まさか実物を見るとびっくりしました。」
女性はすぐに逃げてケガはありません。11日にもニシキゴイが何者かに食べられていた跡を確認していました。
■クマを目撃した養鯉業者
「ふと顔あげたら、くちゃくちゃと食べている感じで。多分、魚(ニシキゴイ)だと思います。うろことか落ちていたので。」
小千谷市は猟友会と協力し、捕獲用のわなの設置など対策を検討するということです。
■入澤芽生記者
「昨日午後4時半ごろ、あちらの木のあたりでクマが目撃されました。近くにはクマがニシキゴイを食べたとみられる跡が残されています。」
12日午後4時30分ごろ、何かを食べているクマを養鯉業者が発見しました。
■クマを目撃した養鯉業者
「吊り網があげられていて引きちぎられて魚が散乱していたので、イノシシじゃないしクマかなっていう感じだった。まさか実物を見るとびっくりしました。」
女性はすぐに逃げてケガはありません。11日にもニシキゴイが何者かに食べられていた跡を確認していました。
■クマを目撃した養鯉業者
「ふと顔あげたら、くちゃくちゃと食べている感じで。多分、魚(ニシキゴイ)だと思います。うろことか落ちていたので。」
小千谷市は猟友会と協力し、捕獲用のわなの設置など対策を検討するということです。