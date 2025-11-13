¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îà½©»³á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×À¾Éð3°Ì¤ÎÃæµþÂç¡¦½©»³½Ó¤¬ÆþÃÄÆâÂú¡¡½©»³¹¬Æó¡¢½©»³æÆ¸ã¡Ä¥ì¥ª¤Îµ±¤¯·ÏÉè°ú¤·Ñ¤°
¡¡À¾Éð¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃæµþÂç¤Î½©»³½Ó³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬13Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â6000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1200Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤òÆâÂú¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¡Ö¥ì¥ª¤Î½©»³¡×¤Ï¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂÇ·â¡£¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÂÇ·â¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÀë¸À¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÇB¥¯¥é¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÉÔ¿¶¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ°é±Ñ¹â3Ç¯¤À¤Ã¤¿4Ç¯Á°¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢²ù¤·¤µ¤â¤Ð¤Í¤Ë°¦ÃÎ¤ÎÃÏ¤ÇÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª³ØÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÇÂÇÎ¨5³ä5Ê¬6ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À7·î¤ÎÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÂÇÎ¨4³ä2Ê¬9ÎÒ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Î´üÂÔ¤âÅöÁ³¹â¤¤¡£½©¸µ¹¨ºîµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ÏÂÇ·â¡£½©»³Áª¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¾Éð¤Î½©»³¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÄÌ»»437ËÜÎÝÂÇ¤Î½©»³¹¬Æó»á¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¡Ë¤¬²«¶â»þÂå¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê¸½¹Åç¡Ë¤Ï2015Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó216°ÂÂÇ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢18¡¢19Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÂÇ·â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÜ»Ø¤¹2¿ÍÊý¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îà½©»³á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤â³°Ìî¼ê¤Î»â»Ò¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿2¿Í¤Î¡Ö½©»³¡×¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤ë¡£