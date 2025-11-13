12日、新発田市でクマに襲われた80代の男性。



■クマに襲われた80代男性

「(クマは)すぐにかみつく。2～3回かまれた。」



地元の猟友会に所属していて、12日午前9時30分ごろに市内の民家近くで出没したクマを車で捜索していました。



「クマが側溝を走っていたから、クマの先回りして出るつもりでいった。ところが先回りして(車を)止めたところが側溝の脇だった。車から降りるとすぐ飛び出てきた。俺の目測の誤り。」



男性は、顔をかまれ鼻を骨折するなどのケガをしました。

その後、クマは市役所の職員が到着し一時その場から離れましたが、男性が自ら駆除しました。



「血でぬれてたから、すべって弾が取り出せない。なんとか取り出して(駆除した)。(Q.弾を取り込める力はあった？)あるでしょうね、ギブアップしてられない。(Q.クマを倒さないとという気持ち？)そうだよ。地域住民のためにボランティアでやっている。」