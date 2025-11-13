¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹³°¸òÅ¸³«¡¡ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆ¡¦¥í¥·¥¢Ë¬¤ì¼óÇ¾²ñÃÌ
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥È¥«¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤¬12Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Î¾¹ñ¤ò¡ÖÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÀë¸À¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¥È¥«¥¨¥Õ»á¤Ï6Æü¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÂÐ¥í´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥«¥¶¥Õ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î·üÇ°¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥«¥¨¥Õ»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥«¥¶¥Õ¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÈË±É¤Ë¿´¤«¤é´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ò¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÇÂÐ¥íÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹ÊÆ²¤¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£