将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋聖、棋王、王将＝に佐々木勇気八段が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負第４局が１３日、京都市伏見区の京都競馬場で指し継がれ、藤井竜王が勝利。４戦４勝として棋戦５連覇を果たし、２３歳３か月にして史上最年少で史上３人目となる永世竜王の資格を獲得した。既に永世棋聖、永世王位の条件もクリアしており、こちらも史上４人目となる３つめの永世称号の資格獲得者（永世３冠）となり、羽生善治九段（永世棋王、永世棋聖、名誉王座）の２５歳１１か月を上回る最年少記録になった。

また、永世竜王の資格獲得は史上３人目で、こちらも渡辺明九段の２４歳７か月を上回る史上最年少記録。さらに通算獲得タイトル数も渡辺九段を超え、歴代単独４位の３２期目となった。

京都競馬場での開催とあり、対局再開時には日本騎手クラブ会長の武豊騎手も見守った。互角の差し回しから状況が変化したのは先手・佐々木の１１１手目。後手・藤井のと金づくりを受けず、５段に桂を打ったことで後手優勢となった。角換わりの戦型から佐々木は１１５手目で８筋に角を打ち、王手をかけつつ飛車先を止めたが、藤井は飛車角交換に踏み切り、盤上は最終盤となった。

◆３つ以上の永世称号の資格獲得者（３冠目の資格獲得時の年少順）

＜１＞藤井聡太（２３歳 ３か月）永世棋聖、永世王位、永世竜王＝永世３冠

＜２＞羽生善治（２５歳１１か月）永世棋王、永世棋聖、名誉王座、☆永世王位、☆永世王将、☆永世名人、☆永世竜王＝永世７冠

＜３＞中原 誠（３５歳 ３か月）永世棋聖、十六世名人、永世十段、☆名誉王座、☆永世王位＝永世５冠

＜４＞大山康晴（５０歳 ６か月）十五世名人、永世棋聖、永世王将、☆永世十段、☆永世王位＝永世５冠

※☆は４つめ以降の永世称号。

◆永世竜王の資格獲得者（年少順）

＜１＞藤井聡太（２３歳３か月）

＜２＞渡辺 明（２４歳７か月）

＜３＞羽生善治（４７歳２か月）

◆通算獲得タイトル数

＜１＞羽生善治９９（１３８）

＜２＞大山康晴８０（１１２）

＜３＞中原 誠６４ （９１）

＜４＞藤井聡太３２ （３４）

＜５＞渡辺 明３１ （４５）

※カッコ内は登場回数。