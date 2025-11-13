来年1月に長崎で行われるりそなグループBリーグオールスター2026の出場選手が13日発表され、前回のダンクコンテストで優勝した鹿児島レブナイズのアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手が、今回もダンクコンテスト出場選手に選ばれました。

Bリーグオールスターは来年1月16日から3日間、長崎で行われ、オールスターゲームや各種コンテストなど多彩なプログラムが予定されています。

このうち、2日目に行われる「リライブダンクコンテスト」に、鹿児島レブナイズのアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手が2年連続で選ばれました。

ゲインズ・ジュニア選手は前回のダンクコンテストで優勝しており、ディフェンディングチャンピオンとしての出場です。

ゲインズ・ジュニア選手はさらに、九州のBリーグクラブから選抜された「九州ユナイテッド」にも選ばれ、初日にB2選抜「B2セレクテッド」と対戦します。

ゲインズ・ジュニア選手はクラブを通して、「また皆さんの前でプレーできることに感謝している。いいプレーを見せられるように頑張るので、楽しみにしていてほしい」とコメントを発表しました。

・