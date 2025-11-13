去年9月、高知県香南市の高知東部自動車道で車2台が正面衝突し3人が死傷した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている男の裁判が11月12日に始まり、この事故で当時1歳だった長男を亡くした遺族が高知市内で会見を開きました。



■会見での遺族の発言

「正直本当にもう僕も妻もだと思うが、許せないなという気持ちが増した。これが正直な気持ち」



12日、高知市内で会見を開いた神農諭哉さんと妻の彩乃さん。2人は去年9月、香南市の東部自動車道で起きた交通事故で、当時1歳の息子の命を奪われました。





センターラインをはみ出し、対向車に衝突する車。この事故により、大阪から家族で旅行に来ていた神農さん夫婦の長男・煌瑛ちゃん（当時1歳）が体を強く打ち、死亡しました。12日、高知地裁でこの事故を起こし、過失運転致死傷の罪に問われている竹粼壽洋被告の初公判が開かれました。起訴内容によりますと、事故当時、竹粼被告は運転支援装置を使って時速・約65キロで走行中に、靴を履き替えようとシートベルトを外して助手席の足元に置いてあったサンダルに手を伸ばした際に、右へ急ハンドルをきって事故を起こしたとされ、検察側は運転上の注意義務を怠ったと指摘しています。竹崎被告は、起訴内容を認めつつも「事故の直前から夕方まで記憶がない」と主張しました。それに対して―■会見での遺族の発言「善良な心が加害者にあるなら、何回か電話で相手にもチャンスを与えたつもりの僕の意見だが。まぁ全然変わらないよねっていう。ガッカリです。人としてガッカリ」「何度も言って申し訳ないが、竹崎がすごく余裕そうな感じだったので、この1年間、普通に変わらず過ごしてきたんだなと感じると、とても通常ではいられなかった」竹崎被告が、運転支援装置を使って走行中に発生した事故について新農さんは、システムを過信していたのではなく、悪用したのではないかと語ります。■会見での遺族の発言「運転支援システムというのは本来、事故を減らしたり、ドライバーの負担を軽くするため開発された安全のための技術です。被告人はそれを理解していなかった訳ではなく、むしろ語らず、並みに詳しく知っていたことが供述調書からもわかっている。警察も車の性能は細かく説明できるのに、事故の事だけは分からないと黙り込むと話していた。これほど理解して使っていた以上、単なる過信ではなく明らかに悪用です」神農さんは、危険な運転に対して厳罰を求める署名を全国で募っていて、これまでに16万筆を超える署名が集まり、高知地検に提出しています。いよいよ始まった裁判。両親の思いは―■会見での遺族の発言「やっと始まったよ、こっからだよ。一緒に行くよと、強い言葉でそれを息子にかける」「私から子供を奪っておいて、1度も謝らないという形で余裕そうで、しっかり重たいものを勝ち取らなければいけないなというとこを、しっかり強く思っている」次回の竹崎被告の裁判は、来年2月4日に開かれる予定です。