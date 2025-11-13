高知県内の優れた技術や製品を県外企業に売り込む商談会が、高知市で11月13日に始まりました。



高知市の高知ぢばさんセンターで13日から始まった「ものメッセKOCHI2025」。

県内で「ものづくり」に携わる企業などの、優れた技術や製品を県内外に発信しようと、県などが毎年企画する地産外商の取り組みで、今回で14回目になります。



会場には県内の加工技術やデジタルなど、様々な分野の企業93社が出展しています。

海上クレーンメーカーSKKのブースでは、クレーンを巻き上げるドラムなどを設置して、

クレーン操作を体験することができます。





農業機械を製造するヤンマーアグリでは、長さ6.5メートル高さ2.5メートルの大型コンバインを展示。県内で高品質の農業機械を生産していることをPRしていました。また、若い世代に県内のものづくり企業への関心を持ってもらおうと、小学生から高校生まで約4200人を招待。生徒たちはそれぞれの企業を興味深そうに見学や体験していました。そして、研修室では防災関連の製品を集めた「防災シミュレーション展示」が開催されました。■井上琢己アナウンサー「タケナカダンボールの誰でも簡単に組み立てられる仕切間」高さは140センチ。災害時の避難所などでの使用を想定していて、断熱、防音効果が期待でき、長期間保管できるよう撥水加工されています。防災シミュレーション展示には、防災トイレや防災食糧などが並び、高知発の防災製品を自治体や自主防災組織などにPRしていました。13日から始まった「ものメッセKOCHI 2025」は、11月15日までの3日間。「防災シミュレーション展示」は、14日まで開かれています。