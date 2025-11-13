ドル売り優勢、米実体経済への警戒感も＝ロンドン為替



ロンドン市場はドル売り優勢で始まっている。米政府機関の再開とともに、主要な米経済指標発表の時期に焦点が当てられているようだ。特に米雇用統計に対する関心が高い。ホワイトホウスによると、１０月の雇用及びインフレ指標に発表が完全に中止される可能性が示唆されている。市場では、米政府機関閉鎖によって特に１０月の指標が悪化することが想定されており、これを覆い隠す措置ではないのかとも思惑もある。ドル売りは政府再開を祝う面だけではないようだ。なお、９月分については早々に発表される可能性が指摘されている。



ドル円は、足元で安値を154.37レベルに広げている。ユーロドルは1.1635レベル、ポンドドルは1.3171レベルに高値を伸ばしている。



USD/JPY 154.40 EUR/USD 1.1633 GBP/USD 1.3164

