東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 27073.03（+150.30 +0.56%）

中国上海総合指数 4029.50（+29.36 +0.73%）

台湾加権指数 27903.56（-43.53 -0.16%）

韓国総合株価指数 4170.63（+20.24 +0.49%）

豪ＡＳＸ２００指数 8753.35（-46.18 -0.52%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84663.63（+197.12 +0.23%）



１３日のアジア株式は総じて上昇。トランプ米大統領が「つなぎ予算案」に署名したことで、米政府閉鎖が終了した。アジア株には支援材料となったもよう。豪州株は続落。１０月の豪雇用統計で失業率が改善して、雇用者数も大きく増加するなど好調な結果となった。これにより１２月の利下げ期待が後退して、株式市場では売りにつながった。



上海総合指数は反発。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）、保険大手の中国平安保険が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、医薬品メーカーの石薬集団、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）が買われる一方で、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）、不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（ワーフ・リアルエステート・インベストメント）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループが買われる一方で、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、データセンターのネクストディーシー、不動産投資信託のＧＰＴグループ、メディア会社ナイン・エンターテインメントが売られた。

