ユーロ圏 １０年債利回り格差 一段と縮小、仏７３、伊７２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.644
フランス 3.37（+73）
イタリア 3.366（+72）
スペイン 3.14（+50）
オランダ 2.784（+14）
ギリシャ 3.255（+61）
ポルトガル 2.982（+34）
ベルギー 3.157（+51）
オーストリア 2.93（+29）
アイルランド 2.866（+22）
フィンランド 2.988（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
