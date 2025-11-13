ユーロ圏　１０年債利回り格差　一段と縮小、仏７３、伊７２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.644
フランス　　　3.37（+73）
イタリア　　　3.366（+72）
スペイン　　　3.14（+50）
オランダ　　　2.784（+14）
ギリシャ　　　3.255（+61）
ポルトガル　　　2.982（+34）
ベルギー　　　3.157（+51）
オーストリア　2.93（+29）
アイルランド　2.866（+22）
フィンランド　2.988（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）