欧州株　買い優勢、米政府機関の再開を好感
東京時間18:27現在
英ＦＴＳＥ100　 9882.75（-28.67　-0.29%）
独ＤＡＸ　　24317.84（-63.62　-0.26%）
仏ＣＡＣ40　 8305.85（+64.61　+0.79%）
スイスＳＭＩ　 12829.65（+35.91　+0.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:27現在
ダウ平均先物DEC 25月限　48405.00（+37.00　+0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6870.25（-5.50　-0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25598.75（-25.00　-0.10%）