欧州株 買い優勢、米政府機関の再開を好感
東京時間18:27現在
英ＦＴＳＥ100 9882.75（-28.67 -0.29%）
独ＤＡＸ 24317.84（-63.62 -0.26%）
仏ＣＡＣ40 8305.85（+64.61 +0.79%）
スイスＳＭＩ 12829.65（+35.91 +0.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:27現在
ダウ平均先物DEC 25月限 48405.00（+37.00 +0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6870.25（-5.50 -0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25598.75（-25.00 -0.10%）
