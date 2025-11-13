©ABCテレビ

こんにちは！PR部員の石Dです。みなさん、今年も大阪万博記念公園に、あの熱狂が帰ってきます。そうです、「おは朝パーク2025」です。開催は11月15日(土)16日(日)！

今年のテーマはズバリ“体験”。『あしたも元気でいってらっしゃい』の想いを込めたイベントです。

目玉体験「おは朝 Together ライブ」

会場での目玉コンテンツの一つ番組出演者で結成された“おは朝バンド”によるライブイベント「おは朝 Together ライブ」を紹介させてください！

おは朝メンバーと一緒に歌ったり、一緒に踊ったり…とにかく「一緒に」があふれるライブになっています！もちろん、9月に新加入したアナウンサーも登場！古川アナウンサーは番組で披露した美声を披露するかも!?鷲尾アナウンサー扮するわしぱんは「おきたらんど」を通じて笑顔をお届けします！

大人気ブースも準備中

昨年一番人気のブースだったと言っても過言ではない、『おはアエ～ル』が、今年も登場！『おはアエ～ル』とは、番組に出演しているアナウンサーやコメンテーター、リポーターが会いに来てくれるグリーティングブース。しかも、スマホで動画撮影もできるという、嬉しい企画なんです。昨年は当日参加枠の長蛇の列が印象的でした！誰が来るのかは当日のお楽しみというのもワクワクするポイント。皆さんが推しメンバーに会えますように！

他にも、野球ボールの打ち方や投げ方をスポーツコメンテーターがレクチャーする「おはボー」も登場します。野球のプロに直々に教えてもらえるなんて、またとない貴重体験ですよね。

他にも紹介したいことはたくさんあるのですが、ぜひ体験しに大阪・万博記念公園に遊びに来てください！

詳細は「おはパー」で検索！

▼筆者プロフィール

今年で「おはパー」参加2回目のPR部員。昨年は来場者全員が笑顔になっているあの空間に、言い表せないほどの高揚感を感じていた。当日、とにかく晴れて欲しい！と、家に飾ったてるてる坊主に祈りを捧げる日々。