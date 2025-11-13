女優でタレントの井上和香が11月12日、自身のInstagramを更新。元“癒し系”レジェンドグラビアアイドルとの仲良しツーショット写真を公開し、ファンから歓喜の声があがっている。

《やっと会えた 一瞬過ぎて話す時間が足りない たくさん話してたくさん食べて… 忙しくて楽しくて癒された時間だった ありがとう、めぇちゃん ＃大好きめぇちゃん ＃またすぐ会いたい》とつづり、タレントの安めぐみとのカフェでのツーショットに加え、トンカツ店と思われる場所で向かい合って2人で食事する写真を添えた。

2人とも過去に“癒し系”として活躍した言わばレジェンドグラドルという共通点があることから、コメント欄にはファンから

《かつて天下を獲った最強グラビアアイドル！ レジェンドまぶしいよ》

《お宝ツーショットです めっちゃ嬉しいです》

《癒し系グラドルツートップ かわいい》

などと歓びの声があがっている。

芸能記者が言う。

「井上さんは2002年に月刊誌『BOMB』でグラビアデビューし、その後女優として活躍しました。私生活では2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚し、2015年7月に長女、2024年7月に長男を出産しています。

安さんは、1999年に『週刊ヤングジャンプ』主催の『第10回YJ全国女子高生制服コレクション』で準グランプリを獲得し、芸能界入り。グラビアアイドルやグルメリポーターなどで活躍。私生活では2011年にお笑いタレントの東貴博さんと結婚し、2015年3月に長女、2024年1月に次女を出産しています」

井上は2025年1月20日のInstagramでも、《新年早々に大好きな人に会いに行ってきた》などとつづり、2人の子どもを連れて、安の自宅を訪問したことを報告し、安が井上の長男を抱っこするスリーショットや東が井上の長男を抱っこする写真などを公開していた。

また、2023年10月5日のInstagramでも《プライベートで久しぶりに会えた めぇちゃん ランチ食べてお茶して、買い物して、短い時間に詰め込みすぎなくらい詰め込んで、マシンガントークして楽しい時間でした またすぐ会おうね ＃安めぐみ ＃やっと会えた ＃何でも話せる友》とつづり、ツーショットを披露していた。

「井上さんは2020年10月にもInstagramで《大好きなめぇちゃんにやっと会えた》などと投稿し、ツーショットをアップしていました。学年は井上さんが1つ上ですが、元癒し系グラドルという共通点のほかに、結婚した時期やお子さんが産まれた時期も近いといった共通点もあります。2人はとても仲良しで、長い付き合いだそうです」（同前）

今後もこのレジェンドグラドルの“仲良しコンビ”は注目を集めそうだ。