クマの出没が後を絶ちません。

【画像】クマ目撃場所

山形県長井市ではきのうから住宅敷地の柿の木にクマが居座り、けさ緊急銃猟で駆除されました。

佐藤友美アナウンサー「きょう緊急銃猟が行われた現場です。あちらの柿の木の上にクマがいたということです。下をみて見ると、折れた枝がありクマが好みやすい茂みとなっています。こちらの地域は、住宅が多く並んでいて、住宅から非常に近い距離でクマが駆除されたということです」

市と警察によりますと、きのう午後３時５０分ごろ、長井市寺泉の住宅敷地内でクマ１頭が目撃されました。クマは体長７５センチで柿の木の上にいたということです。

市と警察は花火を鳴らすなどしてクマを追い払おうと試みましたが、クマは動じることなく木の上に留まり続けました。

現場の近くには中学校もあり周辺に住宅が点在していることから市は緊急銃猟の判断をしましたが、すでに日没を迎えていたことから、けさからの対応に切り替えたということです。

■クマはその場からいなくなり...

ところが、夜が明けたきょう午前６時に市や警察がクマがいた柿の木を確認したところ、クマはその場からいなくなっていたということです。

そのおよそ１時間後の午前７時ごろ、きのうクマが居座った場所から２００メートルほど離れた住宅敷地の柿の木の上でクマを目撃したとの通報が警察に入りました。

近くを警戒していた市や猟友会が現場に向かい、通報からおよそ１０分後の午前７時１０分、現場にいた農林課長によって緊急銃猟が判断され、クマは駆除されました。人への被害はないということです。

近所の人「柿の木の上にいて柿を食べていた。若いクマが普通に母グマからそういう脅威を伝達されずに、人里をウロチョロしてしまうＤＮＡが受け継がれる、そういうところに脅威を感じた」

■県内各地でクマ目撃

このほかにも各地でクマ目撃が相次いでいます。

きのう午後７時半ごろ、山形市妙見寺の駐車場でクマ２頭が目撃されました。また、午後８時ごろには山形市松波４丁目の道路でクマ１頭が目撃されています。

いずれも、県庁からおよそ４００メートルの場所で、付近の小学校では登下校時の注意が呼び掛けられています。

きょう午前７時ごろには山形市滑川の道路でクマ１頭が撃されました。

山形市では今年度、きょうまでに３００件を超えるクマの目撃情報が寄せられていて、すでに昨年度の４倍以上になっています。

また、きょう午前８時ごろ鶴岡市羽黒町で農業用パイプハウスのビニールがクマによって引き裂かれているのが確認されました。

ハウスの中には肥料が入っていましたが、肥料に被害はなかったということです。

県は、クマのエサとなる家の周囲の生ゴミや取り残しの果実などを放置しないよう呼びかけています。