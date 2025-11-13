¥è¥ë¥·¥«¡¢ÉõÅû32ÄÌ¤«¤é¤Ê¤ë¡È¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿Ê¸³Ø¡É¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤ò¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä
¥è¥ë¥·¥«¤¬2026Ç¯2·î¡¢¿·ºî¤Î¡È½ñ´Ê·¿¾®Àâ¡É¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤ò¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥è¥ë¥·¥«¤Çºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¡¦n-buna¤¬¸¶°Æ¡¦¼¹É®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤·Á¤ÎÊ¸³ØºîÉÊ¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÉõÅû32ÄÌ¡¦¸¶¹ÆÍÑ»æ¤ÈÊØäµ¤¢¤ï¤»¤ÆÌó170Ëç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡Ö»í¤ò½ñ¤¯¾¯Ç¯¡×¤È¡ÖÊ¸³Ø¤ò¶µ¤¨¤ëÀèÀ¸¡×¤ÎÆó¿Í¤ÎÊ¸ÄÌ¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÉõÅû¤ò³«Éõ¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿Ê¸³Ø¡É¡£°ìÄÌ¤º¤Ä¼ê»æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢»æ¤Î¼ê¿¨¤ê¤È¤È¤â¤ËÊª¸ì¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤¦¨¡¨¡¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥è¥ë¥·¥«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤äÊ¸³Ø¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥è¥ë¥·¥«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·ë¾½¤µ¤»¤¿°ìºý¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¥è¥ë¥·¥«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÊª¸ì¡É¤È¤·¤Æ½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ö¥Á¥é¥·¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤ÎºîÉÊ¤òÅººï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢»í¤ò½ñ¤¯¾¯Ç¯¤ÈÊ¸³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤¡ÖÀèÀ¸¡×¤Î´ñÌ¯¤ÊÊ¸ÄÌ¡£
¡Ö·¯¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¯¹¤¤º½¤Î³¤¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÎ³¤Îàèàá¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¾¯Ç¯¤Ï¸ÀÍÕ¤ÈÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÀø¤à¤«¤¹¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¨¡¨¡¡£
Ì©¤«¤ÊÊ¸ÄÌ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ»×¤ï¤Ì¿¿¼Â¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÀèÀ¸¡¢ÀèÀ¸¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¼ÂºÝ¤ÎÉõÅû¤È¼ê»æ¤ò°ìËç¤º¤Ä³«¤¯ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥è¥ë¥·¥«¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡È½ñ´Ê·¿¾®Àâ¡É¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù
Ãø¼Ô¡§n-buna¡Ê¥è¥ë¥·¥«¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ËÜÂÎ²Á³Ê¡§7700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡§8470±ß¡Ë
È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
Í½Ìó¡§https://yorushika.lnk.to/second-person
¾¦ÉÊ¹½À®¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾®ÉõÅû¡Ä32ÄÌ
¸¶¹ÆÍÑ»æ¡ÜÊØäµ¡Ä170ËçÄøÅÙ
ÂçÉõÅû¡Ä1¸Ä
³°È¢¡Ê315Ð¡ß315Ð¡Ë¡Ä1¸Ä
¢¡¥è¥ë¥·¥«¡ØÆó¿Í¾Î¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È