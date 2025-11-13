　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　12(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　81(　　　81)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　29(　　　29)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 128(　　 128)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 1(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 385(　　 385)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 586(　　 586)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1122(　　 730)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　85(　　　47)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3496(　　1646)
　　　　　 　 　12月限　　　 62944(　 29968)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　65(　　　43)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 407(　　 211)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　24(　　　10)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2097(　　1361)
　　　　　 　 　12月限　　　 46640(　 23214)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 106(　　　38)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　98(　　　98)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 173(　　 173)
　　　　　 　 　12月限　　　　3869(　　3869)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 618(　　 618)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 298(　　 298)
　　　　　 　 　12月限　　　 17705(　 17705)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

