主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12( 0)
TOPIX先物 12月限 81( 81)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 29( 29)
日経225ミニ 11月限 128( 128)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 0)
日経225ミニ 12月限 385( 385)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 586( 586)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1122( 730)
3月限 24( 24)
TOPIX先物 12月限 85( 47)
日経225ミニ 11月限 3496( 1646)
12月限 62944( 29968)
1月限 65( 43)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 407( 211)
3月限 24( 10)
日経225ミニ 11月限 2097( 1361)
12月限 46640( 23214)
1月限 106( 38)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 98( 98)
3月限 7( 7)
日経225ミニ 11月限 173( 173)
12月限 3869( 3869)
1月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 618( 618)
3月限 36( 36)
日経225ミニ 11月限 298( 298)
12月限 17705( 17705)
1月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12( 0)
TOPIX先物 12月限 81( 81)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 29( 29)
日経225ミニ 11月限 128( 128)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 0)
日経225ミニ 12月限 385( 385)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 586( 586)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1122( 730)
3月限 24( 24)
TOPIX先物 12月限 85( 47)
日経225ミニ 11月限 3496( 1646)
12月限 62944( 29968)
1月限 65( 43)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 407( 211)
3月限 24( 10)
日経225ミニ 11月限 2097( 1361)
12月限 46640( 23214)
1月限 106( 38)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 98( 98)
3月限 7( 7)
日経225ミニ 11月限 173( 173)
12月限 3869( 3869)
1月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 618( 618)
3月限 36( 36)
日経225ミニ 11月限 298( 298)
12月限 17705( 17705)
1月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース