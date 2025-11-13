主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1729( 839)
TOPIX先物 12月限 2949( 848)
日経225ミニ 11月限 8125( 1725)
12月限 2930( 2882)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 265( 247)
TOPIX先物 12月限 1150( 405)
日経225ミニ 11月限 1750( 1750)
12月限 2357( 2357)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 108( 0)
TOPIX先物 12月限 2213( 243)
日経225ミニ 11月限 1667( 1267)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 436( 345)
TOPIX先物 12月限 433( 353)
日経225ミニ 12月限 1852( 1852)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 922( 0)
TOPIX先物 12月限 563( 274)
日経225ミニ 11月限 3000( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 630( 630)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1611( 872)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 483( 421)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 11月限 6759( 1703)
12月限 69083( 35017)
1月限 125( 71)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 553( 431)
3月限 8( 6)
日経225ミニ 11月限 3089( 2997)
12月限 42963( 20933)
1月限 76( 28)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 250( 250)
12月限 4431( 4431)
1月限 30( 30)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 912( 912)
3月限 38( 38)
日経225ミニ 11月限 420( 420)
12月限 25380( 25380)
1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
