　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1729(　　 839)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2949(　　 848)
日経225ミニ　 　11月限　　　　8125(　　1725)
　　　　　 　 　12月限　　　　2930(　　2882)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 265(　　 247)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1150(　　 405)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1750(　　1750)
　　　　　 　 　12月限　　　　2357(　　2357)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 108(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2213(　　 243)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1667(　　1267)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 436(　　 345)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 433(　　 353)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1852(　　1852)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 922(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 563(　　 274)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3000(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 630(　　 630)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1611(　　 872)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 483(　　 421)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6759(　　1703)
　　　　　 　 　12月限　　　 69083(　 35017)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 125(　　　71)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 553(　　 431)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 6)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3089(　　2997)
　　　　　 　 　12月限　　　 42963(　 20933)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　76(　　　28)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 250(　　 250)
　　　　　 　 　12月限　　　　4431(　　4431)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　30(　　　30)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 912(　　 912)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　38(　　　38)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 420(　　 420)
　　　　　 　 　12月限　　　 25380(　 25380)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

