外国証券 先物取引高情報まとめ（11月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6410( 6338)
3月限 57( 57)
TOPIX先物 12月限 8572( 8572)
日経225ミニ 11月限 5794( 5794)
12月限 130915( 130915)
1月限 134( 134)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2545( 2545)
3月限 74( 74)
TOPIX先物 12月限 5682( 5682)
日経225ミニ 11月限 2785( 2785)
12月限 54629( 54629)
1月限 96( 96)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 0)
TOPIX先物 12月限 69( 69)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 977( 255)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1992( 1322)
日経225ミニ 12月限 4126( 4126)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 278( 256)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1125( 1125)
日経225ミニ 11月限 128( 128)
12月限 4908( 4908)
1月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 360( 354)
TOPIX先物 12月限 841( 841)
日経225ミニ 12月限 998( 978)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 950( 950)
3月限 10( 10)
TOPIX先物 12月限 1825( 1825)
日経225ミニ 11月限 51( 51)
12月限 14987( 14987)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 119( 110)
TOPIX先物 12月限 686( 686)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 269( 269)
TOPIX先物 12月限 130( 130)
日経225ミニ 11月限 60( 60)
12月限 1545( 1545)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 21( 21)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 199( 197)
TOPIX先物 12月限 349( 349)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
