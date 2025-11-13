　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6410(　　6338)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8572(　　8572)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5794(　　5794)
　　　　　 　 　12月限　　　130915(　130915)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 134(　　 134)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2545(　　2545)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　74(　　　74)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5682(　　5682)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2785(　　2785)
　　　　　 　 　12月限　　　 54629(　 54629)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　96(　　　96)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　69(　　　69)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 977(　　 255)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1992(　　1322)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4126(　　4126)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 278(　　 256)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1125(　　1125)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 128(　　 128)
　　　　　 　 　12月限　　　　4908(　　4908)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 360(　　 354)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 841(　　 841)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 998(　　 978)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 950(　　 950)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1825(　　1825)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　12月限　　　 14987(　 14987)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 119(　　 110)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 686(　　 686)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 269(　　 269)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 130(　　 130)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　12月限　　　　1545(　　1545)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　21(　　　21)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 199(　　 197)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 349(　　 349)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース