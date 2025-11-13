　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 15109(　 13611)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 18717(　 18200)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　 16733(　　9433)
　　　　　 　 　12月限　　　222555(　222555)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 241(　　 241)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7431(　　6864)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　97(　　　97)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 14353(　 14203)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　9457(　　7447)
　　　　　 　 　12月限　　　107102(　107102)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 272(　　 272)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2031(　　 563)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 601(　　 465)
日経225ミニ　 　11月限　　　　7800(　　 800)
　　　　　 　 　12月限　　　　4312(　　4312)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1274(　　 346)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6042(　　4632)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6700(　　1500)
　　　　　 　 　12月限　　　　4962(　　4942)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2249(　　 698)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5496(　　4085)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6800(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　5955(　　5955)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1179(　　1070)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3266(　　2984)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1759(　　1149)
　　　　　 　 　12月限　　　　6848(　　6842)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1785(　　1617)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5573(　　5573)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1717(　　1717)
　　　　　 　 　12月限　　　 25634(　 25634)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 981(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 674(　　 616)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1400(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1409(　　 214)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 485(　　 381)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4120(　　 320)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　95(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 579(　　 561)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 721(　　 721)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　18(　　　18)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

