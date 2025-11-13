外国証券 先物取引高情報まとめ（11月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15109( 13611)
3月限 17( 17)
TOPIX先物 12月限 18717( 18200)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 16733( 9433)
12月限 222555( 222555)
1月限 241( 241)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7431( 6864)
3月限 97( 97)
TOPIX先物 12月限 14353( 14203)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 9457( 7447)
12月限 107102( 107102)
1月限 272( 272)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2031( 563)
TOPIX先物 12月限 601( 465)
日経225ミニ 11月限 7800( 800)
12月限 4312( 4312)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1274( 346)
TOPIX先物 12月限 6042( 4632)
日経225ミニ 11月限 6700( 1500)
12月限 4962( 4942)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2249( 698)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 5496( 4085)
日経225ミニ 11月限 6800( 0)
12月限 5955( 5955)
1月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1179( 1070)
TOPIX先物 12月限 3266( 2984)
日経225ミニ 11月限 1759( 1149)
12月限 6848( 6842)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1785( 1617)
TOPIX先物 12月限 5573( 5573)
日経225ミニ 11月限 1717( 1717)
12月限 25634( 25634)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 981( 0)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 674( 616)
日経225ミニ 11月限 1400( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1409( 214)
TOPIX先物 12月限 485( 381)
日経225ミニ 11月限 4120( 320)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 95( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 579( 561)
TOPIX先物 12月限 721( 721)
日経225ミニ 1月限 18( 18)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
