「日経225オプション」11月限プット手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
三菱UFJeスマート 16( 16)
SBI証券 26( 12)
楽天証券 12( 12)
松井証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
楽天証券 12( 12)
松井証券 9( 9)
SBI証券 21( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 118( 118)
松井証券 38( 38)
楽天証券 35( 35)
SBI証券 69( 29)
野村証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 17( 17)
BNPパリバ証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
安藤証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
楽天証券 12( 12)
SBI証券 12( 10)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
楽天証券 18( 18)
SBI証券 16( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
SBI証券 14( 12)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 179( 179)
SBI証券 113( 71)
松井証券 33( 33)
楽天証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 27( 27)
JPモルガン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
