　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　46(　　46)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 118(　 118)
松井証券　　　　　　　　　　　　38(　　38)
楽天証券　　　　　　　　　　　　35(　　35)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　69(　　29)
野村証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯5万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　12)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 179(　 179)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 113(　　71)
松井証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
楽天証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　27(　　27)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)