カシオ、G-SHOCK×EARTHWATCHコラボ「GW-9502KJ」- “カバ”がモチーフ
カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、国際環境NGO「EARTHWATCH」とのコラボレーションモデル「GW-9502KJ」を11月14日に発売する。価格は64,900円。
「GW-9502KJ」キービジュアル
○絶滅が危惧されるカバをモチーフに採用
「GW-9502KJ」は、開発や気候変動、密猟によって絶滅が危惧されているカバをモチーフにデザインされたモデル。ベースには「Master of G」シリーズの「MUDMAN（DW-9500）」を採用し、カバの分厚くざらついた皮膚の質感をベゼルやバンドに表現した。ボタン部分にはカバの肌の色味をイメージしたローズゴールドのコーティングを施している。
GW-9502KJ
バンドには「Change the World. Yourself.」というEARTHWATCH Japanのメッセージを印刷し、遊環にはロゴマークをあしらった。LEDバックライトを点灯するとロゴマークが浮かび上がり、裏蓋には「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印するなど、随所にこだわりのデザインが施されている。
バンド／ライト点灯
機能面では、蛍光灯などのわずかな光でも駆動するタフソーラーを搭載。パッケージには再生紙を使用した専用ボックスを採用し、時計本体から包装に至るまで環境への配慮がなされている。
裏蓋／パッケージ
主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W52.7×D14.8×H56.7mm
質量：81g
ケース・ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラス
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）／防塵・防泥構造（マッドレジスト）／カーボンコアガード構造
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：電波時計（マルチバンド6）、方位計測、気圧計測、高度計測、温度計測、ワールドタイム48都市＋UTC、日の出・日の入時刻表示、1/10秒ストップウオッチ（1,000時間計、スプリット付き）、タイマー（最大24時間）、時刻アラーム5本（うち1本スヌーズ）、LEDバックライト、パワーセービング、バッテリー表示／警告、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、デュプレックスLCディスプレイ
