King & Prince永瀬廉、クリスマスはミッキーとイルミネーション＆ディナー 高橋海人をお誘い「くる？」
King & Princeの永瀬廉、高橋海人（高＝はしごだか）が13日、東京・丸ビルで行われた“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”Celebration Tree ＜Mickey & Friends＞点灯式に登壇した。
【写真】キラキラで素敵！ミッキーモニュメントとKing & Prince
今年、「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をリリースし、ミッキーのベストフレンドであるKing ＆ Prince。ミッキー＆フレンズのモニュメントと金色に輝くツリーを2人仲良くボタンを押して光をともした。
クリスマスの予定を聞かれた永瀬は「せっかくこんなモニュメントが飾られているならミッキーと来るしかない。スケジュールを調整してもらって…ちゃんと普通に落ち着いた状態でみたい」と意欲。「その後はきれいな夜景をみながらディナーですよね。くる？」と想像をふくらませつつ、高橋をお誘い。
「一緒に？ぜひぜひ」と喜ぶ高橋は「クリスマスはキンプリで過ごすことが多かった。ありがたいことにお仕事をさせていただいて。でも久しぶりに大きなモニュメントをみると小さい頃に家族と見たイルミネーションを思い出して家族でも来たいと、ワクワクしました。廉とミッキー、家族ときます」と願望を明かした。
また永瀬は「我々は毎年プレゼント交換をしているのでその会にミッキーも参加してもらって。丸の内でプレゼントを選んだら楽しそう。いろんなものを置いているのでゆっくりみたいな」と理想のプランを立てていた。
