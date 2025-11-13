「日経225オプション」11月限プット手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 314( 314)
モルガンMUFG証券 100( 100)
SBI証券 135( 81)
楽天証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
松井証券 30( 30)
安藤証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
SMBC日興証券 10( 10)
野村証券 10( 10)
バークレイズ証券 10( 10)
フィリップ証券 5( 5)
広田証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
松井証券 16( 16)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 819( 669)
モルガンMUFG証券 420( 420)
ソシエテジェネラル証券 121( 121)
SBI証券 285( 111)
松井証券 94( 94)
楽天証券 87( 87)
JPモルガン証券 60( 60)
広田証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 30( 30)
安藤証券 15( 15)
岩井コスモ証券 15( 15)
野村証券 12( 12)
マネックス証券 11( 11)
フィリップ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 10( 10)
UBS証券 5( 5)
バークレイズ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 278( 203)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
松井証券 15( 15)
岩井コスモ証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 21( 3)
バークレイズ証券 1( 1)
シティグループ証券 75( 0)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 383( 383)
