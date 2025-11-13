「日経225オプション」11月限コール手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
SBI証券 27( 19)
松井証券 15( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
Jトラストグローバル 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 410( 410)
楽天証券 221( 221)
SBI証券 371( 181)
JPモルガン証券 135( 135)
松井証券 103( 103)
三菱UFJeスマート 36( 36)
バークレイズ証券 14( 14)
安藤証券 12( 12)
マネックス証券 10( 10)
フィリップ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
楽天証券 27( 27)
松井証券 12( 12)
SBI証券 22( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 9( 7)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
SBI証券 27( 19)
松井証券 15( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
Jトラストグローバル 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 410( 410)
楽天証券 221( 221)
SBI証券 371( 181)
JPモルガン証券 135( 135)
松井証券 103( 103)
三菱UFJeスマート 36( 36)
バークレイズ証券 14( 14)
安藤証券 12( 12)
マネックス証券 10( 10)
フィリップ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
楽天証券 27( 27)
松井証券 12( 12)
SBI証券 22( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 9( 7)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)