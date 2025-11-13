　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 225(　 225)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 231(　 105)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　32(　　32)
松井証券　　　　　　　　　　　　28(　　28)
安藤証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
バークレイズ証券　　　　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
野村証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 171(　 171)
ソシエテジェネラル証券　　　　　24(　　24)
松井証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
日産証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1203(　1128)
楽天証券　　　　　　　　　　　 398(　 398)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 784(　 370)
ソシエテジェネラル証券　　　　 235(　 235)
松井証券　　　　　　　　　　　 172(　 172)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 150(　 150)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　75(　　75)
マネックス証券　　　　　　　　　57(　　57)
安藤証券　　　　　　　　　　　　37(　　37)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　34(　　34)
JPモルガン証券　　　　　　　　　30(　　30)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　29(　　29)
ゴールドマン証券　　　　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 100(　　25)
広田証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
みずほ証券　　　　　　　　　　　20(　　20)
フィリップ証券　　　　　　　　　17(　　17)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　14(　　14)
バークレイズ証券　　　　　　　　14(　　14)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　71(　　71)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 876(　 801)
野村証券　　　　　　　　　　　 521(　 521)
ソシエテジェネラル証券　　　　 150(　 150)