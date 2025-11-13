「日経225オプション」11月限コール手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 225( 225)
SBI証券 231( 105)
三菱UFJeスマート 32( 32)
松井証券 28( 28)
安藤証券 22( 22)
楽天証券 16( 16)
UBS証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
バークレイズ証券 9( 9)
岩井コスモ証券 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
野村証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 171( 171)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
松井証券 24( 24)
楽天証券 15( 15)
日産証券 6( 6)
SBI証券 15( 5)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1203( 1128)
楽天証券 398( 398)
SBI証券 784( 370)
ソシエテジェネラル証券 235( 235)
松井証券 172( 172)
モルガンMUFG証券 150( 150)
UBS証券 75( 75)
マネックス証券 57( 57)
安藤証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 34( 34)
JPモルガン証券 30( 30)
SMBC日興証券 29( 29)
ゴールドマン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 100( 25)
広田証券 23( 23)
みずほ証券 20( 20)
フィリップ証券 17( 17)
岩井コスモ証券 14( 14)
バークレイズ証券 14( 14)
ビーオブエー証券 10( 10)
大和証券 100( 0)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
松井証券 8( 8)
SBI証券 9( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 876( 801)
野村証券 521( 521)
ソシエテジェネラル証券 150( 150)
