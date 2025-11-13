ワールドシリーズ最終戦でドジャースに逆転負けを喫し32年ぶりの世界一を逃したブルージェイズ。日本時間13日に、MLB GMミーティングが行われブルージェイズのアトキンスGMが日本人選手陣へ言及しました。

今季オフでNPBからメジャー挑戦を希望している日本人選手は主に、ヤクルトの村上宗隆選手、巨人の岡本和真選手、西武の今井達也投手、日本時間6日にフリーエージェント（FA）となったカブスの今永昇太投手など。

アトキンスGMは日本人FA選手の印象について、「ここ1〜2年ほどではないが、とても大きなインパクトのある選手たちで、ブルージェイズにも大きな助けとなる選手たちだと思います」とコメント。

さらに、今季24試合に先発登板し10勝5敗、防御率1.92の好成績を修めた今井投手に関しては、「今井はチェンジアップなどとても興味深い、もっと知りたいです」と興味を示しました。

今季は治療で長期離脱を強いられたものの、その後は勢いを取り戻し打率.273、22本塁打を記録した村上選手に関しては、「村上や他も含めて、市場の日本人選手はとても活躍している。より知り、準備をしていきたいです」とコメントしました。

ブルージェイズには過去に菊池雄星投手や川粼宗則さんなど日本人選手が在籍していました。