ちゃんみな「正式に夫婦となりました」挙式を報告 ウェディングドレス姿＆夫・ASH ISLANDとのキスショット披露
【モデルプレス＝2025/11/13】ラッパー／シンガーのちゃんみなが13日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で韓国のラッパー・ASH ISLAND（アッシュ・アイランド）との挙式を報告した。
【写真】ちゃんみな、ウエディングドレス姿でイケメン夫とキス
2024年7月7日にASH ISLANDとの結婚と第1子の妊娠を発表していたちゃんみなは今回、「前にご報告はしていましたが実はなんと私達これまでなーんか曖昧な形だったので なので改めてこの度正式に夫婦となりました」と報告。「なんか、ちゃんと結婚というものをしました」「これからも私達らしく自由にお互いを尊重しながらも、大切なものを守って行きたいと思います！」とつづった。
また、SHINee（シャイニー）のKEY（キー）をはじめとした著名人がInstagramストーリーズにてアップし、注目を集めていた挙式の様子も公開。純白のウエディングドレスに身を包んだちゃんみながタキシード姿のASH ISLANDとキスする写真をはじめ、ハグショットやファーストミートの直前と思われる1枚が公開されている。さらに、ブーケトスをする瞬間を切り取ったカットでは、ちゃんみながプロデュースする7⼈組ガールズグループ・HANAの姿があった。
ちゃんみなは2024年7月7日、ASH ISLANDとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月1日に自身のInstagramにて第1子となる女児を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ちゃんみな、挙式報告
◆ちゃんみな、2024年に第1子の妊娠を発表
