TBS近藤夏子アナ、第1子妊娠発表 ふっくらお腹披露「11／25いっぱいで産休に入る予定です」
【モデルプレス＝2025/11/13】TBSアナウンサーの近藤夏子（29）が11月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。妊娠したことを報告した。
【写真】TBS美人アナ、妊娠報告でふっくらお腹披露
TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（毎週月〜木ひる11時〜）で妊娠を伝えた近藤アナは「ラジオでご報告しましたがこのたび新しい命を授かりました」と改めて報告。「11／25いっぱいで産休に入る予定です。一旦、お仕事できる期間は残り少ないですが体調をみながら、無理せず過ごしていきたいと思っております」としている。「沢山のお祝いメッセージありがとうございます」と祝福に感謝し、ふっくらとしたお腹を披露した。
近藤アナは、2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表した。（modelpress編集部）
◆近藤夏子アナ、妊娠発表
