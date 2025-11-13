King ¡õ Prince¡¢´Ý¤ÎÆâ¹ßÎ× ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥µ¤¿¤Ã¤×¤ê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/13¡ÛKing ¡õ Prince¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025¡ÖDisney JOYFUL MOMENTS¡×¡ÉCelebration Tree ¡ãMickey ¡õ Friends¡äÅÀÅô¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ý¤ÎÆâ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥µ¤¹¤ë¥¥ó¥×¥ê
¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Åß¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢²ñ¾ì¤Î¸åÊý¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡£´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À2¿Í¤ÏÂ³¤¤¤ÆMC¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÀÅô¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤È¤È¤â¤Ë¥Ä¥ê¡¼¤Î¿§¤ä¸÷¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ±é½Ð¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¸«¼é¤ê¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¶½Ê³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤ÆÂà¾ì¤¹¤ëºÝ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤âÊóÆ»¿Ø¤äÍè¾ìµÒ¤ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼100¼þÇ¯¡Ê2028Ç¯¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢King ¡õ Prince¤È¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£King ¡õ Prince¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥À¥ó¥¹¤ò¿¿»÷¤·¤ÆÍÙ¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Èà¤é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡King ¡õ Prince¡¢´Ý¤ÎÆâ¹ßÎ×
¢¡King ¡õ Prince¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü
