マギー、背中ざっくりワンピが「魅力的」「美しすぎる」 絶賛の声集まる
ファッションモデルのマギーが13日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】マギーが「スタイル抜群」「魅力的」「美しすぎ」 極小の水着姿も（10枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開し話題を呼んだ。
今回は「お仕事で来ていた内容はまた報告しますが、今年発表されたthe worlds 50 best hotel 2位の @fsbangkok みにいってきた！」と報告。
続けて「あとはCapella とmandarin もTOP 10 また次回Bangkokの楽しみにとっておきます ワンピースは @zimmermann Bangkokのホスピタリティはすごかった 我々日本も頑張らないとって気持ちになったああ」とワンピース姿などを添えた。ファンからは「魅力的」「美しすぎる」などのコメントが集まっている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
