MEGUMI、抜群スタイル際立つシースルードレス姿に「顔、スタイル完璧」「世界一とはこの方を表す」
タレント・女優のMEGUMIが、13日までにインスタグラムを更新。最近の衣装姿をまとめた写真を投稿し、ファンから「美しい」と反響が集まっている。
【別カット】美デコルテあらわのブラックドレスがビジュ最強（ほか6枚）
MEGUMIは「最近はこんな格好でお送りしました」とつづり、複数の衣装姿を披露。10月29日に行われた映画『港のひかり』の東京プレミア舞台あいさつに出席したときのブラックドレスを始め、抜群のスタイルが際立つシースルードレスやスタイリッシュなジャケット姿が収められている。
どのカットからも彼女の気品や美しさがあふれており、ファンからは「顔、スタイル完璧」「世界一とはこの方を表す」「キレイ かっこいい」「モノトーン攻めですな！」と称賛の声が寄せられていた。
■MEGUMI（めぐみ）
1981年9月25日生まれ、岡山県倉敷市出身。多くのドラマや映画に出演し、2020年2月に映画『台風家族』『ひとよ』で第62回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。さらに、美容本の出版なども手掛けている。
引用：「MEGUMI」インスタグラム（＠megumi1818）
