大野真依、ソロショット　※「大野真依」インスタグラム

　ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が13日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露した。

　グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の1800万円超え、SNS総フォロワーは120万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。

　普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回はベッドの上でこちらを見つめるショットを投稿。美スタイル際立つ姿で魅せた。ファンからは「可愛すぎ」などの声が集まっている。

