「2人倒れ血まみれになって」市場に暴走トラックが突っ込む瞬間映像…ソウル近郊で20人死傷、60代運転手の身柄拘束

商品などが散乱する歩道。

韓国の市場で起きた交通事故現場です。

この事故で20人が死傷。

FNNはトラックが市場内を暴走する様子を捉えた映像を入手しました。

事故は13日午前11時ごろ、ソウル近郊のプチョン市にある市場で起きました。

トラックが市場内の歩道を約150メートル暴走し、利用客など複数人をはねたのです。

事故を起こしたトラックが暴走する様子を捉えた防犯カメラの映像。

店の関係者や利用客が走りだした次の瞬間…、ブルーのトラックが人や店の機材に衝突しながら走り抜けたのです。

別のカメラは、平穏な状況が一転する様子を捉えていました。

現場にはトラックの暴走によって破壊されたとみられる商品などの破片が散乱。

事故に巻き込まれたとみられる自転車の車輪は曲がり、ハンドルが折れてしまっています。

魚介類を扱う店のショーケースのガラスも割れています。

トッポギなどが散乱するその奥では、店の関係者とみられる人々が片付けに追われていました。

現場にいた人は事故発生時の様子について「ガシャンガシャンと何かが倒れる音と、人の悲鳴が響き渡りました」「あそこで2人が倒れ、血まみれになってふらついていました。多くの人がけがしていて心が痛いです」と話しました。

現地消防によるとこの事故で2人が死亡、18人が重軽傷を負いました。

聯合ニュースによると警察は60代のトラック運転手をその場で拘束し、運転手がアクセルの操作を誤ったとみて調べているということです。