激ヤセで話題の元プロ野球選手、漆黒の革ジャン姿がシブくてカッコいい！
元読売ジャイアンツの選手として知られる元木大介が13日にインスタグラムを更新し、講演会に登壇したことを報告。まとっている漆黒の革ジャン姿が「カッコいい」と評判だ。
【写真】革ジャン姿で講演中の元木大介、デカすぎるプロジェクターの字にも注目だ！
元木は「お疲れ様です‼︎ 今日は大阪でコベルコさんの 講演会に呼んでいただきました!!」「先日の仙台と2会場」「ありがとうございました」と感謝しつつ、ステージ脇で腕組みをするソロショットのほか、壇上で講演中のショットも公開している。
先月には、東京国際映画祭のレッドカーペットに登場し、そのフォーマルな装いで称賛を呼んだ元木。今回のワイルドな革ジャン姿にも「革ジャン、シブい」「今日も素敵なファッション」「うわぁ〜素敵」といった反響が寄せられている。
■元木大介（もとき だいすけ）
1971年12月30日生まれ。大阪府出身。上宮高校野球部メンバーとして甲子園に3回出場。卒業後、1990年のドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。1992年から一軍選手として出場。2005年の現役引退後は野球解説者、タレント、野球指導者として活躍している。
引用：「元木大介」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
