チ・チャンウク×今田美桜『メリーベリーラブ』来年放送 『愛の不時着』CJ ENM×日本テレビがタッグ！
チ・チャンウクと今田美桜がダブル主演するドラマ『メリーベリーラブ（仮）』が、2026年に日本テレビ系で放送され、ディズニープラスで世界配信されることが決定した。
【写真】『メリーベリーラブ』に出演するチ・チャンウク×今田美桜
本作は、大きな失敗を経験した韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）と、イチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田美桜）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。韓国トップ俳優チ・チャンウクと、日本の若手トップ女優の一人として注目を集める今田美桜がダブル主演を務める。
ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』など、数々の世界的ヒット作を手がけたCJ ENMと日本テレビが、今回初めて共同プロジェクトとしてタッグを組む。
なお、日本時間の本日、香港ディズニーランド・ホテルで開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」でも発表され、ドレスアップした今田美桜とチ・チャンウクも登壇した。
ドラマ『メリーベリーラブ（仮）』は、2026年に日本テレビ系で放送、ディズニープラスで世界配信。
