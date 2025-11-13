¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯¡ÖL¡×¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖM¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÉÔ»×µÄ¡¡¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤ÇºÆÃíÌÜ¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬¿Ê¤á¤ëÂÐºö¤È¤Ï
¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇM¥µ¥¤¥º¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖL¡×¤ÈÂç¤¤¯°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¸í²ò¤·¤Æ......¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤³¤ó¤Ê¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖL¡×¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò»Ø¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉ½¼¨¤ò¸í²ò¤·¤¿¤È¤Î¹ðÇò¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ï¤«¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÉ½¼¨¤¬Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤¹¡×
¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç2025Ç¯11·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼«¤é¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
È¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¤Î¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¡¢M¥µ¥¤¥º¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¡ÖL¡×¤È°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖL¡¢Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤Ï¡¢L¥µ¥¤¥º¤ÎÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥«¥Ã¥×¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î...L¡£¤½¤ì¤¬¥í¡¼¥½¥ó¥«¥Õ¥§¤È¤«¥í¡¼¥½¥ó¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢L¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ó¤À¤è¡£°ìÊ¸»ú¤Ç¡£¤Ç¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤Ê¸»ú¤Ç¡ØM¥µ¥¤¥º¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤³¤ìÀäÂÐ´Ö°ã¤¨¤ë¤è¤Í¡ª¡×
È¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¤â¤¦´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ì¥À¥á¤À¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢À±¤Î¥Þ¡¼¥¯3¤Ä¤Î¾å¤ËÂç¤¤¯¡ÖL¡×¤È°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£L¤¬ÀµÌÌ¤Ë¸«¤¨¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤È¤ÎÀâÌÀ¤ä¥«¥Ã¥×¤Î¥µ¥¤¥ºÉ½µ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢È¹¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¦´¶¤ÏÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤ï¤«¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÉ½¼¨¤¬Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÉ½¼¨¤¬¸í²ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×²¼Éô¤ËËÜÇ¯9·î¤«¤é½ç¼¡¥µ¥¤¥ºÉ½µ¤òÄÉ²Ã¡×
4·î¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤òË¬¤ì¤¿µÒ¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤ÎXÅê¹Æ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎµÒ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎS¥µ¥¤¥º¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¹°÷¤¬¥«¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖL¤Ç¤Ï¤Ê¤¯S¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤«¤é¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÎL¤ò»Ø¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÒ¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¸í²ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÁ°¸å¤ÎXÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎLÉ½¼¨¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤È¸í²ò¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤ÎÆ±ÍÍ¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¹ÊóÉô¤Ï11·î13Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¿Í¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¸·×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3¤ÄÀ±¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥í¥´¤Î°õ»ú¤òL¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥Ã¥×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
L¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤Ç¡¢3·î¤«¤éºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§¤Î¥«¥Ã¥×°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£L¤Î²¼¤Î3¤ÄÀ±¤Ï¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡¢¿Í¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢ÃÏµå¡Ê¥Þ¥Á¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë3¤Ä¤ÎÌóÂ«¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡3¤ÄÀ±¤Î¥í¥´¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥´¤¬Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ÒÆâ¸¡Æ¤¤Î¤¦¤¨¥«¥Ã¥×²¼Éô¤ËËÜÇ¯9·î¤«¤é½ç¼¡¥µ¥¤¥ºÉ½µ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§¤Î¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤Î¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÇM¥µ¥¤¥º¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥´¤ÎL¤è¤ê¤Ï¾®¤µ¤á¤À¤¬¡¢¡ÖM SIZE¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë