元大阪府知事・元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１３日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・午後１時５０分）に生出演。自民党と連立政権を組む日本維新の会の内情について分析した。

”維新の祖”でもある橋下氏。国政で議員数削減を訴える維新の要望を受ける形で連立合意した自民だが、番組によると、法案成立をせかす維新に対して、自民はやや慎重な姿勢だ。橋下氏は「維新の中でも２つのグループに考え方が分かれていまして」といい、そのひとつは『早く自民と別れたい』…議員定数の削減の法案が成立しなければもう別れて維新は維新でやっていく。一番の強硬派は『成立』ですが、それはほぼ無理なんで。できれば進めてほしい、でも自民党の覚悟が足りないので、別れてしまえ、というのがいます」と解説した。

一方のグループは「吉村（洋文共同代表）さんは何とかいろんな理屈をつけてでも、自民と維新の関係は継続していく。だから吉村さんの発言はだんだん変わっていって」と国会議員ではない大阪府知事をキーマンに挙げ「（吉村氏は）最初は『ちゃんとやってくれなかったら別れるぞ』というぐらいのニュアンスだったのが、今は今国会で完全に成立しなくても別れる問題じゃないよ、という発信もしている。自民党がどこまでのことをやることで許すのかが議論になっている」と指摘。「あとはどう収まりをつけるか。一つは法案を出せばいい。一番簡単。でも遠藤（敬）国対委員長は『だめ。法案を出した後、採決までやってくれ。賛否をはっきりしてくれ』と。吉村さんはそこまで言ってません。何とか収めたいという気持ちもあるでしょう」と予測した。党内の意見対立の割合は「半々ぐらいでしょう」とした。