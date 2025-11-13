¥¥¹¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¡£¤Í¤³²¦»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÇòÀãÉ±¤¬Ä·¤Íµ¯¤¤ë¡ª¡ÚÇòÀãÉ±¤È¤Í¤³¡Û¡¿¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·«
¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè11²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¢¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥¹¤¬»Ð¤È°ì½ï¤ËÀîÊÕ¤ÇÂà¶þ¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¹²¤Æ¤ÆÁö¤êÈ´¤±¤ëÇò¤¦¤µ¤®¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤¦¤µ¤®¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¤Ï·ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥ê¥¹¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¤È¤Æ¤â´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¤¥â¥à¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ªÃã²ñ¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¤Ë¤è¤ëºÛÈ½¡Ä¡Ä¡£
¤ä¤¬¤Æ¥¢¥ê¥¹¤ÏÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ìÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï»Ð¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¥¹¤ÏÂà¶þ¤Î¤¢¤Þ¤ê¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
ÇòÀãÉ±
¤¢¤ë¹ñ¤Î²¦ÈÞ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¶À¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¶À¤Ï¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤³¤½¤¬À¤³¦°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¦ÈÞ¤ÏÅÜ¤ê¡¢ÇòÀãÉ±¤ò»¦¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤Ã¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¿¹¤ØÆ¨¤²½Ð¤·¤¿ÇòÀãÉ±¤Ï¡¢¿¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼·¿Í¤Î¾®¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿²¦ÈÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÇ¥ê¥ó¥´¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¡¢±Ê±ó¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤Ë¤¯¤ì¤ë¾®¿Í¤¿¤Á¤Î¸µ¤Ë±½¤òÊ¹¤¤¤¿²¦»Ò¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¦»Ò¤Ë¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿ÇòÀãÉ±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ²¦»Ò¤È·ë¤Ð¤ì¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¢¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥¹¤¬»Ð¤È°ì½ï¤ËÀîÊÕ¤ÇÂà¶þ¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¹²¤Æ¤ÆÁö¤êÈ´¤±¤ëÇò¤¦¤µ¤®¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤¦¤µ¤®¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¤Ï·ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥ê¥¹¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¤È¤Æ¤â´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¤¥â¥à¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ªÃã²ñ¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¤Ë¤è¤ëºÛÈ½¡Ä¡Ä¡£
¤ä¤¬¤Æ¥¢¥ê¥¹¤ÏÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ìÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï»Ð¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¥¹¤ÏÂà¶þ¤Î¤¢¤Þ¤ê¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
ÇòÀãÉ±
¤¢¤ë¹ñ¤Î²¦ÈÞ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¶À¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¶À¤Ï¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤³¤½¤¬À¤³¦°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¦ÈÞ¤ÏÅÜ¤ê¡¢ÇòÀãÉ±¤ò»¦¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤Ã¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¿¹¤ØÆ¨¤²½Ð¤·¤¿ÇòÀãÉ±¤Ï¡¢¿¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼·¿Í¤Î¾®¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿²¦ÈÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÇ¥ê¥ó¥´¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¡¢±Ê±ó¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤Ë¤¯¤ì¤ë¾®¿Í¤¿¤Á¤Î¸µ¤Ë±½¤òÊ¹¤¤¤¿²¦»Ò¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¦»Ò¤Ë¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿ÇòÀãÉ±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ²¦»Ò¤È·ë¤Ð¤ì¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£