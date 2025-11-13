Ä«Çµ»³¤¬3Ï¢¾¡¤ÇÇòÀ±Àè¹Ô¡¡¶ÓÌÚ¤Èµ×¡¹¤ÎÂÐÀï¤òÀ©¤¹¡Ö·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê5ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î13Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¾½½Î¾4ËçÌÜ¤ÎÄ«Çµ»³¡Ê31¡á¹âº½Éô²°¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾½½Î¾6ËçÌÜ¡¦¶ÓÌÚ¡Ê35¡á°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ3ÆüÌÜ¤«¤é3Ï¢¾¡¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç±¦¤òº¹¤·¡¢º¸¾å¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËµÕ½±¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¡Ö´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±¦¤òº¹¤»¤Æ»Ä¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Éô²°¤Ç¡ÊÄ«¡ËÇòÎ¶¤È¤¬¤Ã¤×¤êÁÈ¤ó¤Ç»Ä¤ë·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÈ¯¿Ê¤È¶ì¤·¤¤Á¥½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5ÆüÌÜ¤ÇÇòÀ±¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö2Ï¢ÇÔ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤º¡¢Áê¼ê¤Î·Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊ¢Î©¤¿¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤«¤é¤â¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡¡²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤Ë¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£2·å¾¡¤Æ¤ÐºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆþËë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¾ì½êÁ°¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Î¸Å¤Ç¤¤¿¤·¡¢¡Ê¾ì½êÃæ¤â¡ËÂ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤ì¤ÐÇòÀ±¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¼õ¤±¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶¤á¤ëÁêËÐ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£6ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£