元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつてグループで共に活動した人気タレントからの不満を伝えられる場面があった。

この日は同じ事務所だという元AKBのタレント・大家志津香とそろって登場。互いに言いたいことを話す企画で、大家は「一匹狼過ぎる！」と柏木への不満をぶちまけた。

「これだけ女の子がいるグループで、本当に誰とも群れなくて」と語ったものの「でも不思議なのが一匹狼なのに八方美人なんですよ」と暴露した。

柏木は皆に「ご飯行こうね」とは言うものの「いつ行きます？」と話が進むと「連絡するね」などとはぐらかしてしまうという。大家は「だから私も仲良くなるのに10年ぐらいかかりました」とぶっちゃけた。

後輩からもどうすれば柏木と仲良くなれるか聞かれるとし「由紀さんはたぶん気使いなんですよ。いろんな人に気を使っちゃうから、大人数はダメなの。由紀さんと仲良くなるのは、マンツーマンに持っていくべき。みんなとじゃなく、2人で行きましょうみたいな感じで何回か誘ってたら何となく…」と力説した。

柏木は「みんなとご飯とかって、じゃあまた今度とかって言えるじゃないですか。でもそこでさらにじゃあ私とこの日に行きましょうまで言ってくれて初めて、好きってなるんですよ」と打ち明け、「こっちもグッて行って違うって言われるのも怖いから、一匹狼の私にも来るって相当いいなって…。なのでしーちゃんもかなり来てくれた」と振り返った。

大家は「3カ月前に、初めて由紀さんから誘ってくれました」「初めて。めっちゃうれしかったです」と告白。柏木は「10回誘ってもらったのが貯まったので」とポイントに例えて笑わせた。