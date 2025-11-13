〈《名古屋主婦殺害》「君の気持ちには応えられない」と告げられ、安福久美子は喫茶店で突如泣き出した…容疑者逮捕までアパートを借り続けた被害者家族の執念《事件発生から今日で26年》〉から続く

1999年11月13日に起きた名古屋主婦殺害事件。今年10月に逮捕されたのは、奈美子さんの夫・悟さん（69）の高校の同級生で同じソフトテニス部に所属していた安福久美子容疑者（69）だった。

【画像】高校時代の安福久美子容疑者（卒業アルバムより）

事件から今日で26年。配信中の「週刊文春 電子版」および発売中の「週刊文春」より記事の冒頭を抜粋して再公開する。（初出：週刊文春 2025年11月13日号）

「悟さんの関係者です。誰だと思いますか？」

2025年10月30日。1人の女が、名古屋の西警察署に出頭した。

高羽悟さんが回想する。

「31日の昼頃、担当の刑事さんから電話があって、『今すぐ誰にも言わず西署に来られませんか』と言うんです。ただならぬ雰囲気を感じて、もともとあった予定を変更して、午後2時頃に西署に行きました」



高羽悟さん ©時事通信社

取調室のような小さな部屋に案内されると、担当刑事は開口一番こう言った。

「悟さん。今夜、犯人を逮捕します」

驚くまま誰が犯人なのかを尋ねたところ、

「悟さんの関係者です。誰だと思いますか？」

少しだけ考えた後、悟さんはこう答えた。

「高校の同級生？」

「当たりです」

容疑者の名前は安福久美子（69）。長らく未解決だった事件の犯人は、悟さんもよく知る人物だったのだ。

「まさか、あんな大人しい子が……」

悟さんを思わず絶句させた安福。彼女はなぜ、凶行に及んだのだろうか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月13日号）